Активисты «Исторической памяти» подвели итоги работы за 2021 год в Самарской области

Шефство над ветеранами, восстановление памятников и сохранение культурно-исторического наследия - чем запомнился 2021 год

Активисты партийного проекта «Историческая память» рассказали, чем запомнился 2021 год. За этот период удалось восстановить памятники и сохранить культурно-историческое наследие Самарской области, тем самым остаться в числе лидирующих регионов.

Одно из основных направлений – это восстановление и реставрация памятников и объектов культурного наследия. В 2021 году завершилась реставрация Трехпрестольного храма Михаила Архангела, здание бывшей Шихобаловской богадельни с домовой церковью Серафима Саровского, дом купца Иванова – «Ретропочта». На 10 объектах культурного наследия еще продолжаются восстановительные работы.

Кроме того, активисты организовали шефство над участниками и инвалидами Великой отечественной войны. В настоящее время на территории Самарской области их осталось всего 504 человека. Координатор партийного проекта «Историческая память» Сергей Рязанов считает, что за каждым ветераном необходимо закрепить депутата, который обеспечит личный контакт с самим участником ВОВ и его родственниками, чтобы оперативно реагировать на возникающие проблемы.

Также основным направлением усиление работы по патриотическому воспитанию молодежи на базе богатого исторического наследия, в том числе, путем увековечения памяти Героев Российской Федерации. деятельности проекта является.

В 2021 году была проведена работа по присвоению Сызрани почетного звания «Город трудовой доблести». До 30 января 2022 года продлится голосование за выбор места, где будет установлена сызранская стела.