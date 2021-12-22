В Самаре возле школы №174 на Пензенской,47 в 2022 году установят ограничение скорости 20 км/ч

Ограничение введут уже в начале 2021 года Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В администрации города Самары состоялся личный прием мэра города Елены Лапушиной. Жители Самары задали актуальные вопросы о ситуации в городе, на которые ответили чиновники.

Одним из вопросов от жителей Самары стала организация дорожного движения рядом со школой №174 на улице Пензенской, 47. По словам местных жителей, на участке от Пензенской,45 до Владимирской 41а автомобили двигаются достаточно быстро, что создает детям и взрослым.

- Рядом с учебным заведением есть дорога, по которой проходит очень много детей. При этом именно по ней водители нередко объезжают пробку, - рассказал Управляющий микрорайоном Данила Маштаков от имени местных жителей.

Департамент транспорта Самары отреагировал на обращение самарцев. Руководитель департамента Сергей Маркин сообщил, что новый дорожный знак с ограничением скорости 20 км/ч будет установлен уже в начале 2022 года.