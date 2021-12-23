В Самаре был обезврежен преступник, который охотился за женскими сумочками

Грабитель сейчас находится под стражей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратилась жительница Самары, которая рассказала, что около 50 минут назад ее ограбил неизвестный. Молодой мужчина вырвал из рук 36-летней женщины сумку, но как только она громко закричала, грабитель бросил похищенное и убежал с места преступления.

Нападение на 36-летнюю самарчанку произошло на оживленном участке местности – на пешеходной тропинке недалеко от перекрестка улиц Фадеева и Ново-Вокзальной. На крики молодой женщины обернулись прохожие, тем самым спугнув преступника.

Выяснилось, что в этот день произошло подобное преступление на Воронежских озерах. Грабитель похитил сумку у 48-летней женщины. Пострадавшая лишилась ключей от квартиры, телефона, косметики и банковской карты. С помощью телефона мужчина беспрепятственно смог воспользоваться мобильным приложением банка и перевести со счета потерпевшей 503 рубля.

Полицейские проверили подозреваемых, которые ранее были привлечены к ответственности за грабежи. Оперативники нашли серийного грабителя в Приволжском районе. Преступником оказался 27-летний местный житель, который ранее был судим за незаконный оборот наркотиков. Мужчину задержали, на период следственных мероприятий он был заключен под стражу.