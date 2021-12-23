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Общество23 декабря 2021 6:19

В новогодние праздники из Курумоча можно будет вылететь по 37 направлениям по России и зарубеж

С 31 декабря по 9 января запланировано 306 рейсов в города России и зарубежные страны
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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В новогодние праздники будет осуществлено 306 рейсов

В новогодние праздники будет осуществлено 306 рейсов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский аэропорт Курумоч рассказал о запланированных рейсах в новогодние праздники. С 31 декабря по 9 января будут осуществлены 306 рейсов по 37 направлениям.

Из Курумоча можно будет вылететь в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Калининград, Минеральные Воды и другие города России. Для любителей горнолыжного спорта будут открыты дополнительные рейсы в Сочи, которые осуществляют авиакомпании «Северный ветер», «Уральские авиалинии», Azur Air и Smartavia.

До 13 января 2022 году у самарцев будет возможность отдохнуть на самом популярном курорте – в Анталье. Также будут осуществляться рейсы в жаркие страны – Египет (Шарм-Эль-Шейх, Хургада) и ОАЭ (Дубай). Почувствовать атмосферу европейского Рождества и порадовать себя на традиционных новогодних распродажах можно в столице Венгрии Будапеште. В новогодние праздники из Курумоча запланированы рейсы по 15 направлениям зарубежных стран.