Нелегальный мигрант задержан за изнасилование девушки-инвалида в Тольятти

Подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тольяттинские полицейские смогли разыскать мужчину, который совершил сексуальное насилие над девушкой-инвалидом. Все произошло в ночь с 27 на 28 ноября. Неизвестный каким-то образом проник в частный дом в Центральном районе Тольятти и напал на живущую там девушку.

Потерпевшей 24 года, она смогла довольно подробно описать стражам порядка своего обидчика.

Задержали его примерно через месяц. Подозрение пало на Дилмурода К., который снимал квартиру в пяти минутах ходьбы от места происшествия.

- Изначально у него была регистрация и весь необходимый пакет документов, но как раз в ноябре выяснилось, что регистрация фиктивная, и ее по решению суда аннулировали, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – Официально он нигде не трудоустроен, подрабатывает разнорабочим на стройке.

Уголовное дело возбудили по ст.131 УК РФ «Изнасилование», Дилмурод задержан, решается вопрос о его аресте.