Самарцев просят высказать мнение о создании выделенных полос для общественного транспорта

Самарцы смогут высказать свое мнение о работе общественного транспорта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самары приглашают принять участие в онлайн-опросах. Горожане могут высказаться насчет работы транспорта, образования и соцподдержки.

Так, самарцам предлагают поделиться своим мнением о создании выделенных полос для общественного транспорта, об изменении схемы работы городских маршрутов после строительства станции метро «Театральная», о перспективных транспортно-пересадочных узлах. Также жители смогут оценить меры профилактики коронавируса в образовательных учреждениях.

Принять участие в опросе смогут все, кто зарегистрирован на портале госуслуг. Необходимо зайти на официальный сайт администрации Самары и нажать «Участвовать» в веб-виджете «Мой выбор, мое будущее».

Сейчас проводятся 9 онлайн-опросов. Они продлятся до 31 декабря 2021 года. Отметим, что результаты голосования будут анонимны.