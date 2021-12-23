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Общество23 декабря 2021 8:59

Самарцев просят высказать мнение о создании выделенных полос для общественного транспорта

Опрос проводится на сайте городской администрации
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарцы смогут высказать свое мнение о работе общественного транспорта

Самарцы смогут высказать свое мнение о работе общественного транспорта

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самары приглашают принять участие в онлайн-опросах. Горожане могут высказаться насчет работы транспорта, образования и соцподдержки.

Так, самарцам предлагают поделиться своим мнением о создании выделенных полос для общественного транспорта, об изменении схемы работы городских маршрутов после строительства станции метро «Театральная», о перспективных транспортно-пересадочных узлах. Также жители смогут оценить меры профилактики коронавируса в образовательных учреждениях.

Принять участие в опросе смогут все, кто зарегистрирован на портале госуслуг. Необходимо зайти на официальный сайт администрации Самары и нажать «Участвовать» в веб-виджете «Мой выбор, мое будущее».

Сейчас проводятся 9 онлайн-опросов. Они продлятся до 31 декабря 2021 года. Отметим, что результаты голосования будут анонимны.