В Самаре водитель иномарки сбил пенсионерку на проспекте Металлургов

Пенсионерка получила травмы. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре водитель иномарки в непогоду сбил пенсионерку на проспекте Металлургов. Женщину доставили в больницу.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, водитель вечером, в 18:47, 22 декабря 2021 года двигался по проспекту Металлургов на автомобиле «Citroen C3». По предварительной информации, мужчина наехал на пенсионерку напротив дома № 87. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому перекрестку. Из-за полученных травм женщину-пешехода госпитализировали.

По факту ДТП проводятся проверки. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия. Одной из возможных причин считают условия непогоды и снегопад.