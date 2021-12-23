В Самаре из-за строительства метро уберут трамвайные пути на ул. Галактионовской

Движение трамваев по улице Галактионовской могут закрыть Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре ищут подрядчика, который скорректирует проект первой линии метрополитена. В документацию внесут сведения о строительстве новой станции — «Театральной». Заказчиком выступает ГУП «Управление капитального строительства». Начальная (максимальная) цена контракта — 100,9 млн рублей.

В документах на сайте госзакупок указано, что предполагаемая предельная стоимость станции «Театральная» с полуперегоном составит 18,4 млрд рублей. Источник финансирования — федеральный инфраструктурный кредит.

Участок перегона между «Алабинской» и «Театральной», длина которого составит около 1600 метров, выполнят закрытым способом. Там обустроят два однопутных пути. Новую станцию намерены достроить к 2024-му. Планируется, что в первый год эксплуатации ее пропускная способность составит 47,8 тыс. пассажиров. На первой линии метро будут использовать 14 пятивагонных составов. Интервал движения сократится до 4 минут.

Подрядчику необходимо будет обследовать территорию будущего строительства (район перекрестка улиц Галактионовской и Красноармейской) для выявления ОКН. Также нужно провести инженерные изыскания: геологическое, экологическое, геодезическое, сейсмическое и т.д. Отметим, прокладка подземки потребует переноса сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации, газоснабжения, связи, освещения и теплосетей. Кроме того, придется демонтировать трамвайные пути на улице Галактионовской.

Согласно техзаданию, на разработку необходимой документации должно уйти 11 месяцев. До 5 марта 2022 года нужно перенести все сети, а до 20 марта 2022 года — обустроить монтажную камеру стартового котлована.