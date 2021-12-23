Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 декабря 2021 10:54

В Самаре из-за строительства метро уберут трамвайные пути на ул. Галактионовской

Рельсы демонтируют на время работ
Анастасия ФИЛАТОВА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Движение трамваев по улице Галактионовской могут закрыть

Движение трамваев по улице Галактионовской могут закрыть

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре ищут подрядчика, который скорректирует проект первой линии метрополитена. В документацию внесут сведения о строительстве новой станции — «Театральной». Заказчиком выступает ГУП «Управление капитального строительства». Начальная (максимальная) цена контракта — 100,9 млн рублей.

В документах на сайте госзакупок указано, что предполагаемая предельная стоимость станции «Театральная» с полуперегоном составит 18,4 млрд рублей. Источник финансирования — федеральный инфраструктурный кредит.

Участок перегона между «Алабинской» и «Театральной», длина которого составит около 1600 метров, выполнят закрытым способом. Там обустроят два однопутных пути. Новую станцию намерены достроить к 2024-му. Планируется, что в первый год эксплуатации ее пропускная способность составит 47,8 тыс. пассажиров. На первой линии метро будут использовать 14 пятивагонных составов. Интервал движения сократится до 4 минут.

Подрядчику необходимо будет обследовать территорию будущего строительства (район перекрестка улиц Галактионовской и Красноармейской) для выявления ОКН. Также нужно провести инженерные изыскания: геологическое, экологическое, геодезическое, сейсмическое и т.д. Отметим, прокладка подземки потребует переноса сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации, газоснабжения, связи, освещения и теплосетей. Кроме того, придется демонтировать трамвайные пути на улице Галактионовской.

Согласно техзаданию, на разработку необходимой документации должно уйти 11 месяцев. До 5 марта 2022 года нужно перенести все сети, а до 20 марта 2022 года — обустроить монтажную камеру стартового котлована.