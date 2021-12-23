Самарские станции метро украшают к новогодним праздникам

Сотрудники метро украшают станции к Новому году. Фото: городская администрация

В Самаре сотрудники метрополитена украшают станции и пространство к Новому году. Дирекция предприятия объявила конкурс на лучшее оформление.

Сотрудники вдохновляются своими идеями и украшают каждую станцию, воплощая авторские задумки коллективно. На стенах и окнах появляется яркий символ 2022 года - полосатый тигр. Работники станций создают праздничную атмосферу. Многие украшения и рисунки они создают своими руками.

В конце года дирекция подведет итоги и выявит самую лучшую и креативную работу. Работники метро получат грамоты и новогодние подарки.