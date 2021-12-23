В Самаре спасатели нашли тела провалившихся под лед рыбаков

Место удалось найти по оставленным рюкзакам рыбаков. Фото: ПСС Самарской области

В Самаре 23 декабря 2021 года водолазы поисково-спасательной службы подняли с глубины четырех пропавших рыбаков. Днем ранее сообщили, что в районе затона Гусиха на акватории реки Самара пропали мужчины.

По полученным данным поисково-спасательной службы, водолазы приступили к работе в 10:30 в районе поселка Чкаловский. Толщина льда на реке была небезопасной от 2 до 4 сантиметров, а на поверхность проступала вода. Спасатели обнаружили вещи пропавших в 200 метрах от берега. В ходе поисков, водолазы смогли поднять троих утонувших с глубины 4 метров. Четвертый мужчина находился дальше – в 15 метрах от остальных. Работу завершили к 15:30.

Не смотря на морозы, рыбаки провалились в воду из-за небезопасной толщины льда. Для поднятия тел задействовали 4-х водолазов и аварийно-спасательный автомобиль.