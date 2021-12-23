Жителя Самарской области осудят за призывы к терроризму в соцсети

Приверженца терроризма задержали сотрудники ФСБ в феврале 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области скоро предстанет перед судом приверженец терроризма. Жителя региона обвиняют в публичных призывах к террористической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Самарской области.

По данным ведомства, мужчина размещал агитацию к незаконной деятельности на своей странице в соцсети. Его задержали в феврале 2021 года. Силовики провели обыск в доме самарца и забрали оттуда сотовый телефон и компьютерную технику.

В отношении жителя региона возбудили уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ и части 2 статьи 205.2 УК РФ. Их санкции предусматривают наказание вплоть до лишения свободы. Недавно правоохранители завершили расследование. Во вторник, 21 декабря 2021 года, материалы передали на рассмотрение в Центральный окружной военный суд.