В Самарской католической церкви 24 и 25 декабря отметят Рождество

Библейские тексты будут сопровождать орган и хор Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские лютеране смогут отметить рождество в католической церкви с 24 на 25 декабря.

Традиционно концерты проведут в Евангелическо-Лютеранской церкви Святого Георга. Праздничное богослужение с участием хора в сопровождении органа состоится 24 декабря 2021 года в 18:00.

25 декабря 2021 года богослужение начнется в 15:00, а в 17:00 можно насладиться рождественским концертом органной, вокальной, камерной и хоровой музыки.

В вечере примут участие хор церкви Св. Георга, доцент СГИК Анна Лазанчина и Анна Карпова. Вход будет свободный.