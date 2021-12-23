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Общество23 декабря 2021 16:39

В Самаре вертолетную площадку украсили к Новому году

Завершилась работа по монтажу иллюминаций
Алена ПРОВКИНА
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Вертолетную площадку украсили к новогодним праздникам. Фото: городская администрация

Вертолетную площадку украсили к новогодним праздникам. Фото: городская администрация

В Самаре Вертолетная площадка засияла новогодними украшениями. Завершились монтаж и установка иллюминаций и самарцы теперь могут насладиться праздничной атмосферой.

По сообщению городской администрации, к Новому году на площадке разместили 2 светодиодные «Шишки», 3 фигуры елочных игрушек и 7 панно со звездами. Качели и беседки теперь украшены гирляндой-бахромой, а самый яркий акцент – елка в прозрачном кубе.

Вертолетку впервые украсили новогодними украшениями. Работы начались в начале декабря 2021 года. Количество светодиодного декора в регионе увеличилось. В 2021 году уже установили 7 тысяч элементов иллюминации.