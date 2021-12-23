Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 декабря 2021 17:10

В Самарской области температура упадет почти до -30 градусов 24 декабря 2021 года

Объявлен желтый уровень опасности
Алена ПРОВКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Рекомендуется сократить время пребывания на улице

Рекомендуется сократить время пребывания на улице

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вновь объявляет желтый уровень опасности из сильных морозов. Ночью и утром, 24 декабря 2021 года, температура упадет почти до -30 градусов.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», в ночь пятницы, 24 декабря, ожидается мороз до -23…-28 градусов. Днем температура воздуха будет держаться в пределах -15…-20 градусов. ГУ МЧС рекомендует жителям сократить время прогулок на улице и не допускать переохлаждения. Возможно обморожение.

Важно тепло одеться и не отправляться на улицу на голодный желудок. Организму требуется много энергии для борьбы с холодом.