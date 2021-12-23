В Самарской области температура упадет почти до -30 градусов 24 декабря 2021 года

Рекомендуется сократить время пребывания на улице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вновь объявляет желтый уровень опасности из сильных морозов. Ночью и утром, 24 декабря 2021 года, температура упадет почти до -30 градусов.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», в ночь пятницы, 24 декабря, ожидается мороз до -23…-28 градусов. Днем температура воздуха будет держаться в пределах -15…-20 градусов. ГУ МЧС рекомендует жителям сократить время прогулок на улице и не допускать переохлаждения. Возможно обморожение.

Важно тепло одеться и не отправляться на улицу на голодный желудок. Организму требуется много энергии для борьбы с холодом.