В Самарской области в выходные 24-26 декабря 2021 года морозы отступят, но ожидается сильная метель

В регине в выходные будет метель и шквалистый ветер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС рассказали, какая погода будет в Самарской области 24, 25 и 26 декабря 2021 года. Эта рабочая неделя принесла самарцам неожиданный сюрприз – после половины бесснежного первого месяца зимы Самару засыпало, а после ударили морозы до -30. В предстоящие выходные синоптики обещают потепление, но к воскресению начнется сильная метель.

В пятницу, 24 декабря 2021 года, в Самаре днем температура воздуха опустится до -17 градусов. Синоптики не прогнозируют осадков в этот день. Ночью будет -19…-24 градуса мороза.

25 декабря, в субботу, в Самарской области может пойти небольшой снег. В этот день ожидается усиление шквального ветра до 22 м/с. Температура воздуха днем будет держаться в пределах -8…-13 градусов, а ночью до -13. В ночь на воскресенье в регионе пойдет сильный снег, на дорогах возможны снежные заносы.

В воскресенье снег продолжит идти, но уже с большей силой. Синоптики рассказали, что 26 декабря в Самаре и области ожидается метель. В этот день температура воздуха днем будет держаться в пределах -6…-11 градусов. Западный ветер местами будет сильный, со скоростью 20-25 м/с.