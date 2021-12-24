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Происшествия24 декабря 2021 7:47

В Самаре фургон прижал к отбойнику «Ладу Приору», есть пострадавший

ДТП произошло утром, 23 декабря 2021 года, на Красноглинском шоссе
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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В аварии пострадал пассажир "Приоры". Фото: ГУ МВД по Самарской области

В аварии пострадал пассажир "Приоры". Фото: ГУ МВД по Самарской области

Около 11 часов утра, 23 декабря 2021 года, полицейским поступило сообщение о ДТП на Красноглинском шоссе в Самаре. Судя по фотографиям, опубликованным пресс-службой ГУ МВД по Самарской области, фургон «Пежо» буквально прижал «Ладу Приору» к дорожному ограждению.

- По предварительным данным, 27-летний водитель фургона не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с отечественной легковушкой, которой управлял 57-летний мужчина, - сообщили полицейские.

В результате аварии пострадал пассажир «Лады». 33-летнего мужчину на скорой госпитализировали в больницу. Сейчас пострадавший находится под наблюдением врачей. Полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.