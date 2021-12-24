Райффайзен Банк: количество предпринимателей, принимающих платежи по QR-кодам, выросло в 22 раза

По данным Райффайзен Банка, за год число клиентов, которые активно пользуются системой, выросло в 22 раза. При это средний чек каждой оплаты постепенно снижается.

Общий оборот платежей, которые клиенты принимали через СБП, в 2021 году непрерывно увеличивался, и уже к октябрю превысил 200 млн рублей в месяц. Тенденция к росту сохраняется – он продолжится и в 2022 году. Месячное количество транзакций с начала года выросло 13,5 раз.

Средний чек одной транзакции постепенно снижается – с 6,4 тыс. в середине года до 4,5 тыс. рублей в конце. Это связано с ростом числа покупок, в том числе небольших.

«Есть несколько причин, по которым предприниматели так активно стали принимать платежи по QR-кодам через СБП. Во-первых, это до пяти раз дешевле эквайринга – комиссии ниже, а специальное оборудование покупать или арендовать не нужно, для этого достаточно смартфона или планшета с установленным на нем приложением Райффайзен Бизнес Онлайн. Во-вторых, это очень быстро – есть код на фиксированную сумму, который можно повесить на кассе или на сайте магазина, а новый QR-код можно за несколько секунд сформировать с помощью Telegram-чата. И конечно с августа-сентября приток новых предпринимателей связан с госпрограммой – она компенсирует 100% комиссий, уплаченных бизнесом за прием платежей через СБП. В 2022 году мы ожидаем, что интерес к сервису продолжит расти – это позволяет малому и микро бизнесу легко решить задачу безналичного приема платежей», - отметила Надежда Шестакова, руководитель направления эквайрингаРайффайзен Банка для малого и микро бизнеса.

Подключить прием платежей с помощью QR-кодов через СБП можно оставив заявку на сайте Райффайзен Банка. Открыть счет для бизнеса в Райффайзен Банке можно за один день.