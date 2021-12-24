Полицейского из Тольятти заподозрили в обмане министерства обороны

Уголовное дело о мошенничестве возбудили в Тюменской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудник городского Управления МВД Тольятти стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Алексей Ж. в органах внутренних дел работает с 2014 года, сейчас коллеги проводят внутреннюю проверку по нему.

Все дело в том, что следствие подозревает Алексея в аферах со служебным жильем. Предположительно в Тюмени, где он раньше проживал с семьей, Алексей помог супруге приватизировать квартиру, ранее принадлежавшую минобороны. Вот только, по данным собственных источников «КП-Самара» в следствии, сделано это было по подложным документам. Потому что военным мужчина был до 2009 года, а недвижимость оформлял гораздо позже.

Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», его ведут сотрудники Следственного комитета Тюменской области. По предварительным данным, минобороны причинен ущерб в размере 2 млн рублей. С Алексея взяли подписку о невыезде.