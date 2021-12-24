Суда на воздушной подушке запустят между Самарой и Рождествено с 25 декабря 2021 года

СВП будут дважды в день заходить на Проран Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 25 декабря 2021 года, возобновится переправа между Самарой и Рождествено. По этому направлению запустят суда на воздушной подушке. Об этом сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.

— Начало движения судов из Рождествено — в 6:00. Окончание — рейсом в 19:00 из Самары. Будет два захода на Проран — в 10:00 и 15:00, — говорится в сообщении на сайте перевозчика.

Судна на воздушной подушке будут отправляться по мере наполнения пассажирами. Жителей Самары просят быть внимательнее при планировании поездок. По всем вопросам насчет расписания движения можно обращаться по телефонам: 8(846)222-93-37 и 89170114221. Также информация о графике есть размещена на сайте www.srpp63.ru.

Напомним, с 20 декабря 2021 года начал работу автозимник. По нему можно попасть из Самары в Рождествено. Он будет функционировать до марта 2022 года.