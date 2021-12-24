В Тольятти планируют нанять квалифицированных охранников для работы в школах

Образовательным учреждениям необходима профессиональная охранная организация Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области власти хотят усилить контроль охранных организаций в учебных заведениях. С 2022 года планируют сменить организации, предоставляющие охранные услуги.

По сообщению городской администрации, об изменениях задумались после трагических случаев, произошедших в образовательных учреждениях Пермского края, Московской области, Казани и Керчи. По статистике, в чрезвычайных ситуациях сотрудники охраны могут оказаться бессильны, поэтому с 2022 года власти подыщут профессиональную организацию на аукционе.

При выборе исполнителя учтут опыт работы компании и успешное выполнение контрактов. На данный момент 112 образовательных учреждений города нуждаются в охранных услугах.