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Общество24 декабря 2021 10:24

В Тольятти планируют нанять квалифицированных охранников для работы в школах

Изменения начнут вводить с 2022 года
Алена ПРОВКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Образовательным учреждениям необходима профессиональная охранная организация

Образовательным учреждениям необходима профессиональная охранная организация

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области власти хотят усилить контроль охранных организаций в учебных заведениях. С 2022 года планируют сменить организации, предоставляющие охранные услуги.

По сообщению городской администрации, об изменениях задумались после трагических случаев, произошедших в образовательных учреждениях Пермского края, Московской области, Казани и Керчи. По статистике, в чрезвычайных ситуациях сотрудники охраны могут оказаться бессильны, поэтому с 2022 года власти подыщут профессиональную организацию на аукционе.

При выборе исполнителя учтут опыт работы компании и успешное выполнение контрактов. На данный момент 112 образовательных учреждений города нуждаются в охранных услугах.