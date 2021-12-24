Штормовой ветер до 27 м/с и метель захватят Самарскую область 25-26 декабря 2021 года

МЧС советует самарцам не выходить в выходные на улицу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода готовит для жителей Самарской области очередное испытание. В предстоящие выходные, 25 и 26 декабря 2021 года, на регион обрушатся метель и штормовой ветер. МЧС советует не выходить в эти дни из дома.

— Объявлен оранжевый уровень опасности. Днем 25 декабря ожидается ветер до 17-22 м/с. К вечеру он усилится. Ночью и днем 26 декабря порывы местами достигнут 25-27 м/с, — сообщили в Приволжском УГМС.

Шторм будет сопровождаться сильным снегом. Синоптики также прогнозируют метель. При ней видимость упадет до 500-1000 метров. На дорогах возможны снежные заносы. При этом немного «потеплеет». В субботу столбик термометра поднимется до -6…-11 °C, а в воскресенье — до -3…-8 °C.

ГУ МЧС по Самарской области призывает провести эти два дня дома. Если непогода застигнет на улице, то следует держаться подальше от деревьев, ЛЭП, рекламных щитов, недостроев и остановок общественного транспорта. Машину лучше поставить в гараж или припарковать ее вдали от непрочных конструкций.