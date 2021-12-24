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Общество24 декабря 2021 12:37

Самарские таможенники задержали более 25 тонн контрафакта из Казахстана

Общая стоимость продукции составила 1,6 млн рублей
Алена ПРОВКИНА
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Пока неизвестно, какая мера наказания ждет водителя. Фото: пресс-служба Самарской таможни

Пока неизвестно, какая мера наказания ждет водителя. Фото: пресс-служба Самарской таможни

Самарские таможенники и сотрудники Росгвардии 16 декабря 2021 года провели спецоперацию возле российско-казахстанской границы. Сотрудники обыскивали автомобили на ввоз контрафактные товары.

По данным пресс-службы Самарской таможни, работники провели 49 большегрузов и обнаружили в двух из них незаконные для ввоза товары. Один автомобиль проверили, второй не пустили через границу. Как оказалось, в проверенном автомобиле нашли 25 тонн контрафактной продукции, общей стоимостью в 1,6 млн рублей. Водитель хотел провезти через границу: компьютерную технику, часы, бытовые и косметические средства.

На данные момент таможенный контроль продолжается.