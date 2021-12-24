Самарские эксперты высказались насчет предложенных президентом России мер соцподдержки

Владимир Путин поручил, чтобы каждый рубль работал на благосостояние людей Фото: kremlin.ru

Самарские эксперты высказались насчет мер соцподдержки, которые в четверг, 23 декабря, озвучил на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин. Речь идет о помощи семьям с детьми и пенсионерам.

Так, глава государства рассказал о ежемесячных выплатах, маткапитале, льготах и жилищной программе для многодетных семей, по которой выделяется земля под строительство дома. Владимир Путин отметил, что власти должны уделить особое внимание и тому, чтобы данная территория развивалась.

— Мне очень импонирует позиция президента, что каждый рубль должен работать на благосостояние людей, в том числе семей с детьми. Приоритет в нашей стране на 2022 год — сделать социально ориентированный бюджет страны и регионов, чтобы каждая семья чувствовала заботу, — поделилась председатель комитета по здравоохранению, демографии и соцполитике Самарской губернской думы Марина Сидухина.

Президент России также заверил, что в 2022 году пенсионеров ждут прибавки к пенсии. Он заявил о готовности федерального правительства проиндексировать эти выплаты выше уровня инфляции.

— Увеличение в 2022 году пенсий с примерных 4% до примерных 8% — вполне реальная перспектива. Слова президента — надежная гарантия выполнения этого достаточно серьезного финансового обещания, — уверен спикер Самарской губдумы Геннадий Котельников.

Пенсионеров ждут и другие изменения. Власти решили продлить заморозку накопительной части пенсии до 2024 года. По мнению Геннадия Котельникова, это станет весомым подспорьем для жителей.