В Самаре оперативники задержали мужчину, предлагавшего взятку около 1 миллиона рублей

Подозреваемый передал деньги от владелицы алкогольного магазина. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре сотрудники полиции задержали мужчину, который предлагал взятку почти в 1 миллион рублей. Он планировал передать деньги правоохранителям от владелицы женщины, хранившей незаконный алкоголь.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, женщину, у которой находился неразрешенный для продажи и хранения алкоголь, передала подозреваемому 900 тысяч рублей. Он планировал откупиться этой суммой от проверок и лишних проблем с законом.

На мужчину возбудили уголовное дело по статье о посредничестве во взяточничестве. Подозреваемому грозит штраф до двух миллионов рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет.