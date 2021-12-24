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Общество24 декабря 2021 17:45

В Самаре пройдет выставка «По городам, которых нет на карте»

Некоторые залы находятся «под водой»
Алена ПРОВКИНА
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Выставка откроется к Новому году. Фото: Детская картинная галерея

Выставка откроется к Новому году. Фото: Детская картинная галерея

В Самарской детской картинной галерее пройдет уникальная выставка «По городам, которых нет на карте». Некоторые места находятся «под водой» или переносят гостей из прошлого в будущее.

По полученной информации, выставка будет длится с 28 декабря 2021 года до 20 марта 2022 года. Залы старинного особняка Клодта изменили до неузнаваемости. Художники музея придумали декорации несуществующих городов, которые смогу посетить гости выставки.

Открытие выставки 28 декабря 2021 года в 16:00 по адресу: улица Куйбышева, 139. Телефон для справок и записи на экскурсии 332-43-98.