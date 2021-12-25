В Жигулевске пьяная уборщица ограбила пенсионерку

Грабительницу поймали через два часа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером, 15 декабря 2021 года, в городе Жигулевск произошло дерзкое ограбление. В полицию обратилась 59-летняя местная жительница, которая рассказала, что ее ограбила незнакомка. По словам заявительницы, преступница подошла к ней сзади и вырвала из рук сумку с личными вещами и документами. Пенсионерка не смогла оказать сопротивление, а после дошла до своей знакомой, чтобы вызвать полицию.

Потерпевшая подробно описала грабительницу и указала, в какую сторону та убежала с ее сумкой. Полицейские разослали ориентировку всех наружным постам. Через два часа после нападения преступницу задержали в этом же микрорайоне.

Задержанная находилась в состоянии алкогольного опьянения, полицейские выписали ей штраф 1000 рублей за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде. Как выяснилось, 45-летняя жительница Жигулевска работает в клининговой компании и ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

Преступница рассказала, что в состоянии алкогольного опьянения решила ограбить прохожую. В присутствии понятых у грабительницы была изъята карта потерпевшей, а сумку она выбросила на улице. В настоящее время полицейские ищут пропавшие вещи пенсионерки.

В отношении преступницы было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Теперь уборщице может грозить до четырех лет лишения свободы. Расследование продолжается.