В Самаре утром 25 декабря на дублере Московского шоссе «Солярис» врезался в столб и перевернулся

Утром на Мехзаводе перевернулась иномарка. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре, утром 25 декабря 2021 года, в поселке Мехзавод на дублере Московского шоссе по направлению в город произошла жуткая авария. По предварительным данным полицейских, молодой водитель на «Хендай Солярис» не справился с управлением, вылетел на обочину, где врезался в бордюр и перевернулся.

- В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники оперативных служб. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

О состоянии 25-летнего водителя иномарки в настоящее время не сообщается, также нет информации о других пострадавших в серьезном ДТП. Работа спецслужб на месте аварии продолжается.