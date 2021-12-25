В Самарской области изменится расписание электричек на новогодние праздники

Некоторые электрички отменят, но назначат другие Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Самарское пассажирское предприятие сообщило об изменениях в расписании пригородных электропоездов на новогодние праздники. Новое расписание будет временным, а после каникул электрички вновь будут курсировать по привычному графику.

Так, 30 декабря 2021 года, электропоезда будут следовать по расписанию пятницы, а 31 декабря – по графику субботы. Также по субботнему расписанию электрички будут ходить с 1 по 8 января 2022 года включительно. 9 января 2022 года пригородные поезда поедут по расписанию воскресенья, а 10 января – по понедельнику.

Также 1 января 2021 года будут отменены десятки электричек. Так, не будут ходить электропоезда маршрутов: Пятилетка (отпр.05.50) – Жигулевское Море (приб.07.44), Жигулевское Море(отпр.18.09) – Самара (приб.20.21), Самара (отпр.12.55) – Курумоч (приб.14.23), Курумоч (отпр.10.25) – Жигулевское Море (приб.11.16), Жигулевское Море (отпр.14.24) – Курумоч (приб.15.15), Самара (отпр.05.11) –Похвистнево (приб.07.52), Похвистнево (отпр.18.51) – Самара (приб.21.37), Мирная (отпр.17.09) – Сызрань (приб.20.04), Сызрань (отпр.05.57) – Мирная (приб.08.51).

РЖД просит пассажиров быть внимательными при планировании маршрутов. С временным расписанием пригородных поездов можно ознакомиться на сайте «Самарской пригородной пассажирской компании».