Жители Самарской области стали свидетелями необычного природного явления в ночь на 25 декабря 2021

Фото: vk.com/iznanka63 Фото: СОЦСЕТИ

Жители Самарской области поделились в социальных сетях фотографиями необычного природного явления – световые столбы. Завораживающие фотографии появились из разных уголков региона.

На фотографиям запечатлено необычное визуальное атмосферное явление – световой столб, который представляет собой вертикальную полосу света, устремляющуюся в небо. Ночное явление в Самарской области объясняется тем, что в это время был сильный мороз. Поэтому от наземных источников света в городах и селах произошло отражение столбовидных ледяных кристаллов, что вызвало необычный визуальный эффект.

Те, кто сумел застать ночью природное явление, отмечают, что зрелище красивое и завораживающее.