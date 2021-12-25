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Общество25 декабря 2021 9:51

Жители Самарской области стали свидетелями необычного природного явления в ночь на 25 декабря 2021

В некоторых районах Самарской области ночью можно было наблюдать световые столбы
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Фото: vk.com/iznanka63

Фото: vk.com/iznanka63

Фото: СОЦСЕТИ

Жители Самарской области поделились в социальных сетях фотографиями необычного природного явления – световые столбы. Завораживающие фотографии появились из разных уголков региона.

На фотографиям запечатлено необычное визуальное атмосферное явление – световой столб, который представляет собой вертикальную полосу света, устремляющуюся в небо. Ночное явление в Самарской области объясняется тем, что в это время был сильный мороз. Поэтому от наземных источников света в городах и селах произошло отражение столбовидных ледяных кристаллов, что вызвало необычный визуальный эффект.

Те, кто сумел застать ночью природное явление, отмечают, что зрелище красивое и завораживающее.