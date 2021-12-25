На трассе в Самарской области в ДТП погибли две женщины и пострадал мужчина

"Приора" выехала на встречную полосу движения и врезалась в "Кашкай". Фото: ГУ МВД по Самарской области

Около 15 часов, 25 декабря 2021 года, в Сызранском районе Самарской области на автодороге Сызрань – Старая Рачейка – Смолькино произошло жуткое ДТП, в котором погибли два человека, а один получил тяжелые травмы.

По предварительным данным полицейских, водитель на автомобиле «Лада Приора», двигаясь со стороны Тольятти, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Ниссан Кашкай».

- Две женщины из отечественного автомобиля скончались на месте до прибытия скорой помощи. Водителя «Приоры» госпитализировали в больницу, - рассказали «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства происшествия, опрашивают свидетелей и устанавливают личности погибших и пострадавшего. Одной из погибших было 46 лет, возраст второй пассажирки пока неизвестен.