Губернатор наградил лучших спасателей Самарской области

27 декабря - День спасателя России. Фото: ПСС Самарской области

В преддверии Дня спасателя в главном управлении МЧС по Самарской области состоялось торжественное мероприятие, на котором губернатор Дмитрий Азаров вручил лучшим спасателям почетные звания и поздравил с наступающим профессиональным праздником. Троим спасателям Поисково-спасательной службы Самарской области присвоили почетное звание «Заслуженный спасатель».

В торжественной обстановке губернатор наградил спасателей, которые безупречно и эффективно выполняют свои профессиональные обязанности. Почетного звания удостоились сотрудники Поисково-спасательного отряда Самарской области Владимир Балакиров и Дмитрий Егоркин, а также начальник Поисково-спасательного отряда города Сызрани Алексей Логинов.

Напомним, День спасателя отмечается 27 декабря. Ежегодно свой профессиональный праздник отмечают спасатели территориальных и муниципальных служб спасения, единых дежурно-диспетчерских служб, частных спасательных организаций, спасательных воинских формирований, разных видах пожарной охраны, нештатных, общественных спасательных организациях и МЧС.