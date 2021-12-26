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Происшествия26 декабря 2021 5:54

Вещдоком по делу об изнасиловании в Самаре стала швабра

Подозреваемый установлен, его разыскивает полиция
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Следственно-оперативная группа на месте преступления работала на протяжении 2 часов

Следственно-оперативная группа на месте преступления работала на протяжении 2 часов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

31-летний Александр из Самары стал подозреваемым по делу о жестоком изнасиловании. Преступление совершено еще в ночь с 27 на 28 ноября в Кировском районе Самары. Жертвой стала 36-летняя девушка.

- С места преступления было изъято женское белье и швабра, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – Следственно-оперативная группа на месте работала на протяжении двух часов, чтобы изъять как можно больше биологических и прочих следов подозреваемого и четко все задокументировать.

Чтобы установить его личность, потребовался месяц. Но когда полицейские пришли к Александру с вопросами, оказалось, что за это время он уже из города скрылся.

Уголовное дело возбудили по ст.131 УК РФ «Изнасилование», подозреваемый объявлен в розыск, о судьбе потерпевшей пока что ничего не известно.