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Общество27 декабря 2021 7:11

В Тольятти на остановках общественного транспорта жителей поздравят с праздниками 30 декабря 2021 года

А 31 декабря стартует праздничная автоплатформа
Алена ПРОВКИНА
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Жителей Тольятти поздравят на остановках общественного транспорта

Жителей Тольятти поздравят на остановках общественного транспорта

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области 30 декабря пройдет традиционная акция – поздравление пассажиров на остановках общественного транспорта. 31 декабря планируют запустить праздничную автоплатформу.

По данным городской администрации, 30 декабря Дед Мороз, Снегурочка и символ года – Тигр начнут поздравлять пассажиров на остановках с 10:00, а 31 декабря автоплатформа стартует по трем районам города и будет работать до 22:00.

В начале 2022 года жителей ждет проект «Здоровая елка» и спортивные программы на катках. Полный список остановок и мест работы автоплатформы можно посмотреть на официальном сайте города.