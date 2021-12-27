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Происшествия27 декабря 2021 7:34

В Тольятти в ДТП с пьяным водителем пострадало четыре человека

Автолюбитель выехал на встречную полосу
Алена ПРОВКИНА
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Пьяный водитель выехал на "встречку". Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Пьяный водитель выехал на "встречку". Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В городе Тольятти Самарской области днем 29 декабря 2021 года произошло ДТП с пьяным водителем, в результате которого пострадало 4 человека.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, 24-летний молодой водитель находился в состоянии опьянения. Он двигался на автомобиле «Lada Kalina» по улице Матросова в направлении улицы Громовой. По предварительной информации, автолюбитель выехал на встречную полосу и врезался в машину «Lada Granta».

В результате ДТП пострадало четыре человека: три пассажира из автомобиля пьяного водителя и водитель «Lada Granta». Правоохранители проводят проверки.