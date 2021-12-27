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Общество27 декабря 2021 7:42

Больше половины самарцев останутся без премии по итогам 2021 года

В получении бонуса уверены только треть жителей города
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
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Премию перед Новым годом получат далеко не все самарцы.

Премию перед Новым годом получат далеко не все самарцы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Больше половины самарцев не получат премии по итогам 2021 года. Об этом жители города заявили во время опроса, проведенного Райффайзенбанком.

Об отсутствии надежды получить бонус по итогам работы в 2021 году заявили сразу 54% опрошенных жителей Самары. Причем у 47% горожан система новогодних поощрений на рабочем месте не предусмотрена вовсе, а вот у 7% самарцев в отсутствии премии оказались повинны убытки компании в уходящем году.

В получении бонуса по итогам года уверены только 34% опрошенных жителей Самары. А 12% горожан заявили, что ожидаемая выплата связана исключительно с их высокими результатами в 2021-м.

- Большинство самарцев, ожидающих премию, рассчитывают получить ее в размере до 50 тысяч рублей, - рассказали в Райффайзенбанке. - А 16% даже надеются на дополнительный бонус в 50-100 тыс. рублей.

Больше всего крупных премий получат работники сфер машиностроения, автопрома и производства товаров. В финансах и бухгалтерии крупных бонусов меньше. Самые маленькие премии в доставке, индустрии красоты, медицине, образовании и на госслужбе.

Чаще всего самарцы собираются тратить премии на погашение кредитов, так собираются поступить 34%. 32% опрошенных потратят дополнительные деньги на подарки к Новому году, 25% - на сбережения. И лишь немногие направят деньги на отпуск или одежду и обувь для себя.

- Покрывать текущие расходы лучше из зарплаты, а премию и любые другие дополнительные доходы лучше оставить в качестве сбережений или использовать для инвестиций, – посоветовала директор Райффайзенбанка в Самарской области Елена Попова.