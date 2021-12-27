В Самарской области 16-летний парень без прав сбил девочку

Правоохранители проводят проверку. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В городе Отрадный в Самарской области вечером 26 декабря 2021 года произошло ДТП. 16-летний парень без прав сбил девочку на проезжей части.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, вечером 26 декабря 2021 года, в 18:00, 16-летний парень ездил по автодороге на машине «ВАЗ 21103» без водительских прав. Он двигался по улице Гайдара в направлении улицы Октябрьской. В районе дома №54 молодой автолюбитель сбил 14-летнюю девочку. Она переходила дорогу по нерегулируемому переходу.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия. Девочку доставили в ближайшее медицинское учреждение, ей назначено амбулаторное лечение.