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Общество27 декабря 2021 8:51

На трассе Самара – Оренбург расчистили снег и возобновили движение

Дорогу перекрывали из-за погодных условий
Алена ПРОВКИНА
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В пробке оказалось 40 машин. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В пробке оказалось 40 машин. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В Самарской области на трассе Самара – Оренбург расчистили дорогу и возобновили движение автомобилей. Известно, что ранее дорогу перекрывали из-за неблагоприятных погодных условий.

По полученным данным, движение уже запустили. До этого на месте работали специальные службы, очищающие трассу. Сила ветра в тот день, 26 декабря, достигла 25-27 м/с, видимость из-за метели падала до 500 метров.

Из-за погодных условий пробка растянулась на 40 автомобилей (25 грузовых и 15 легковых) не смогли продолжить движение. В машинах застряли 48 человек, из них 6 детей и одна беременная женщина.