Самарские дачники отказались отдавать свою землю под постройку метро

Для строительства метро потребуется снести часть домов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре предложили построить станцию метро и разместить третью линию в Куйбышевском районе. Местные жители отказались отдавать свою землю.

Дачники выступили против изменений в Генплане. Указанные линии метро, планируемые разместить в районе Пугачевского тракта, пришлись не по нраву местным жителям. На земле, где собираются стоить метро, расположена между улицей Радио и Долотным переулком, там сейчас частный сектор.

Товарищество насчитывает около 700 землевладений. В изменения Генплана под снос могут попасть 200 домов и участков, там уберут всю инфраструктуру. Многие жители не оценили такие планы - они выступили против строительства метро на месте своих дач.