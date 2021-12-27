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Общество27 декабря 2021 9:37

Самарские дачники отказались отдавать свою землю под постройку метро

Жители Куйбышевского района против изменений в Генплане
Алена ПРОВКИНА
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Для строительства метро потребуется снести часть домов

Для строительства метро потребуется снести часть домов

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре предложили построить станцию метро и разместить третью линию в Куйбышевском районе. Местные жители отказались отдавать свою землю.

Дачники выступили против изменений в Генплане. Указанные линии метро, планируемые разместить в районе Пугачевского тракта, пришлись не по нраву местным жителям. На земле, где собираются стоить метро, расположена между улицей Радио и Долотным переулком, там сейчас частный сектор.

Товарищество насчитывает около 700 землевладений. В изменения Генплана под снос могут попасть 200 домов и участков, там уберут всю инфраструктуру. Многие жители не оценили такие планы - они выступили против строительства метро на месте своих дач.