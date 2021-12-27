В Самаре работа торговых центров в новогодние праздники изменится

В новогодние праздники график работы ТЦ изменится Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре торговые центры временно изменят свой режим работы из-за новогодних праздников. 2 января все центры вернутся к штатному режиму работы. 31 декабря 2021 года и 1 января 2022 года комплексы закрываются раньше. Многие кафе и рестораны работают по собственному графику.

«Letout Аутлет Молл» 31 декабря 2021 года будет работать с 10:00 до 20:00. Со 2 января работа вернется в штатный режим.

ТЦ «Амбар» 31 декабря 2021 года готов к работе с 9:00 до 20:00. 1 января центр откроется в 12:00.

ТЦ «Вива Лэнд» 31 декабря 2021 года начнет работу в 10:00 и закончит в 22:00.

ТЦ «Мега» до 30 декабря работает до 22:00. 31 декабря с 8:30 до 20:00.

ТРК «Космопорт» 31 декабря будет работать с 10:00 до 20:00.

ТЦ «Аврора Молл» 31 декабря 2021 года проработает до 21:00, а 1 января 2022 года откроется в 15:00.

В торговых центрах также будут действовать ограничения. Посетителям необходим QR-код или справка о вакцинации и документ, удостоверяющий личность.