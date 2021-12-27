Елена Лапушкина вручила награды за создание стелы «Город трудовой доблести». ФОТО: Администрация городского округа Самара

В четверг, 23 декабря глава Самары Елена Лапушкина вручила памятные награди организациям и жителям, внесшим вклад в создание и установку стелы «Город трудовой доблести».

Мемориальный комплекс был открыт 10 декабря. Проект реализовали Российское военно-историческое общество при поддержке Правительства Самарской области и Администрации Самары. Отдельно глава города поблагодарила партию «Единая Россия» за внесенный вклад в создание мемориала.

Единое архитектурное решение мемориального объекта разработало Российское военно-историческое общество. Окончательную композицию монумента разрабатывали в каждом регионе индивидуально. Творческую группу Самары возглавил скульптор-монументалист Денисом Стритовичем.

Елена Лапушкина отметила благодарностью городского округа Самара коллективы Самарских предприятий, которые внесли свой вклад в реализацию проекта – «Салют», «РКЦ «Прогресс», «Арконик СМЗ», «Объединенная двигательная корпорация – Кузнецов», «Транснефть – Приволга», «Жигулевское пиво» и «Научно-производственная фирма 21 век».

- Мемориальный комплекс – это символ нашей благодарности и уважения силе духа нашего народа, всех жителей военного Куйбышева. И я искренне рада, что на каждом этапе, от голосования за место ее установки до разработки проекта, жители Самары по-настоящему сплотились, - подчеркнула глава Самары.

В Год памяти и славы Самара одной из первых получила почетное звание «Город трудовой доблести». Всего в поддержку этой инициативы высказались более 714 тысяч человек, первым из которых был Герой Советского Союза Владимир Чудайкин.