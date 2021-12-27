В Самаре на улице Вольской снесут ветхие двухэтажки и построят 33-этажные высотки

В промышленном районе построят семь новых высоток Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте администрации городского округа Самары появилось постановление об утверждении планировки территории в границах переулка Юрия Павлова, Вольской и Краснодонской. Документ подписан главой Самары Еленой Лапушкиной.

Для застройки в границах данного участка будут снесены ветхие дома. Всего будет демонтировано девять двухэтажек, а собственников расселят в новые квартиры.

Согласно проекту, на освобожденной территории хотят построить семь жилых домов высотой не более 97,5 метров, что примерно составит 33 этажа. Общая площадь жилых квартир составит 80,8 тысяч квадратных метров, где смогут проживать более 2 тысяч человек. У каждого дома предполагается сделать подземную парковку – 0,7 места на квартиру.

Застройщиком выступает ООО «Мегаполис». Помимо жилых домов подрядчик хочет построить на территории ЖК школу, детский сад, учреждения дополнительного образования и медицинское учреждение.