В Самаре к торговому центру «МегаСити» подъехала спецтехника

Эвакуации посетителей не было Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре к торгово-развлекательному центру «МегаСити» подъехала спецтехника. Посетители утром, 27 ноября 2021 года, сообщили, что услышали пожарную сигнализацию.

По полученным данным, пожарные не задержались надолго у торгового центра. После проверок, сотрудники уехали. Очевидцы предполагают, что пожарная сигнализация возможно была ложной. Жителей не эвакуировали из здания. Сигнализация не испугала и не помешала заходить новым посетителям торгового центра.

Пока нет официальной информации о случившимся.