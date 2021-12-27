В Самаре к торговому центру «МегаСити» подъехала спецтехника

Эвакуации посетителей не было
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре к торгово-развлекательному центру «МегаСити» подъехала спецтехника. Посетители утром, 27 ноября 2021 года, сообщили, что услышали пожарную сигнализацию.
По полученным данным, пожарные не задержались надолго у торгового центра. После проверок, сотрудники уехали. Очевидцы предполагают, что пожарная сигнализация возможно была ложной. Жителей не эвакуировали из здания. Сигнализация не испугала и не помешала заходить новым посетителям торгового центра.
Пока нет официальной информации о случившимся.