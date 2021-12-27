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Происшествия27 декабря 2021 11:52

В Самаре водитель грузового фургона сбил пешехода

Мужчина-пешеход получил травмы
Алена ПРОВКИНА
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Пешеход стоял на проезжей части и не собирался переходить дорогу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Пешеход стоял на проезжей части и не собирался переходить дорогу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре водитель грузового фургона сбил мужчину-пешехода на автодороге.

По полученным данным ГУ МВД России по Самарской области, 26 декабря 2021 года водитель фургона «Ford Transit» ехал без груза. Ранее мужчина не привлекался к административной ответственности. Автолюбитель двигался по улице Гагарина со стороны улицы Советской Армии. Напротив дома №114 по улице Гагарина водитель сбил пешехода.

Как оказалось, мужчина-пешеход стоял на проезжей части и не собирался ее переходить. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Его отправили в ближайшее медицинское учреждение и назначили амбулаторное лечение.