В Новый год 31 декабря 2021 года в Самаре общественный транспорт будет ходить до 3 часов ночи

В новогоднюю ночь продлят работу общественного транспорта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в новогоднюю ночь продлят работу общественного транспорта. Об этом сообщили представители городской администрации.

- Наземный общественный транспорт будет работать до 3 часов ночи в целях улучшения транспортного обеспечения жителей и гостей Самары, - сообщили чиновники.

Так, метрополитен в новогоднюю ночь будет работать до 1:00, а наземный транспорт до 3 часов ночи.

Будет продлена работа трамваев, в том числе № 3, 11, 20, 22, а также троллейбуса №13.

Также до 3 часов ночи будут курсировать автобусы № 1 «Красная Глинка - ЖД вокзал», № 5д «Сухая Самарка - Губернский рынок», № 34 «Металлург – пл. Революции», № 41 «15-й мкр – ун-г «Юность», № 4 «Олимпийская - ЖД вокзал», № 48д «Грозненская - Пригородный автовокзал», № 80 «Волгарь - ЖД вокзал», № 99 «Олимпийская - ЖД вокзал», № 207 «З-д «Экран» - Хлебная площадь», № 213 «Кабельный з-д - «Норд» - Кабельный з-д», № 217 «Транзитная - Дом Молодежи», № 226 «Солнечная - Хлебная площадь», № 261 «з-д «Экран» - 6-й причал», № 297 «з-д «Экран» - 6-й причал».

Также в Рождество 7 января 2021 года от Покровского кафедрального собора, храма во имя Апостолов Петра и Павла, храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца, Кирилло-Мефодиевского и Софийского собора в 2 часа ночи предоставят пять автобусов для развоза самарцев после окончания богослужений.