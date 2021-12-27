Кинологи УФСИН по Самарской области планируют проводить специальную терапию в школе-интернате для инвалидов

Общение с животными благотворно влияет на детскую психику. Фото: УФСИН по Самарской области

Сотрудники УФСИН России по Самарской области вместе со своими служебными собаками посетили школу-интернат для детей инвалидов. Кинологи рассказали об особенностях службы четвероногих и провели с детьми сеансы канистерапии.

Канистерапия – это особый метод лечения и реабилитации человека с использованием специально отобранных и обученных собак. Во время общения с животными достигается терапевтический эффект за счет вовлечения животных в совместные игры с пациентами. Тактильное взаимодействие благотворно действует на детскую психику, особенно для тех детей, которые с трудом идут на контакт.

- Служебные собаки очень понравились воспитанникам интерната. Сотрудники УИС и руководство учебного заведения договорились, что такие встречи станут постоянными, - рассказали в пресс-службе УФСИН по Самарской области.