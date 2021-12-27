В Самарской области 27 декабря 2021 года в ДТП с фурой погибла женщина

Оба автомобиля улетели в кювет. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Утром в понедельник, 27 декабря 2021 года, в Красноярском районе Самарской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и большегруза. Авария унесла жизнь 42-летней женщины, которая находилась в легковушке.

Как рассказали в ГУ МВД по Самарской области, авария произошла на 4 км Самарской обводной дороги. По предварительным данным, фура с госномером Казахстана врезалась в иномарку. В результате аварии оба автомобиля оказались в кювете.

В аварии погибла 42-летняя женщина из легкового автомобиля. Также тяжелые травмы получили еще два человека из иномарки, среди которых 18-летний молодой человек. Пострадавших госпитализировали в больницу.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.