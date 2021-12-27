Бывший гендиректор «Газпрома» Виталий Коротких стал преподавателем в СамГТУ

Виталий Коротких покинул пост генерального директора "Газпрома" в августе 2021 года

Бывший генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Самара» Виталий Коротких возглавил одну из базовых кафедр Самарского государственного технического университета. Экс-топ-менеджер стал директором центра практической подготовки «Газораспределение и газопотребление.

Кафедра была создана в конце 2017 года по инициативе компании. В 2018 году ее стал возглавлять тогда еще действующий генеральный директор «Газпрома» Виталий Коротких. В августе 2021 года покинул пост генерального директора в связи с истечением срока контракта.

Что касается педагогической деятельности, то согласно трудовому контракту с СамГТУ, срок его научно-педагогической деятельности должен закончится в конце августа 2022 года. В настоящее время Виталий Коротких числится в вузе как внешний сотрудник.

Кафедра под руководством бывшего генерального директора «Газпром газораспределение Самара» и ООО «Газпром межрегионгаз» дополняет существующие программы обучения студентов по специальности «Транспортировка газа». Ранее «КП-Самара сообщала, что кроме вклада в теоретическую часть подготовки, предприятие обеспечит – в соответствие с соглашением с вузом - практику для студентов и примет выпускников на работу.