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Происшествия28 декабря 2021 3:57

В Самарской области полицейские задержали 19-летнего парня с 69 пакетиками наркотиков

Молодой человек хотел разложить «закладки»
Алена ПРОВКИНА
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Парню грозит уголовная ответственность. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Парню грозит уголовная ответственность. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В городе Чапаевске Самарской области полицейские задержали подозреваемого с наркотиками. Молодой человек хотел продать незаконные пакетики.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, 19-летний молодой человек был задержан на улице Рабочей. Его подозревали в сбыте наркотических средств. Полицейские провели досмотр парня и нашли у него 69 пакетиков с наркотиками весом более чем на 75 грамм. После проведенной экспертизы в пакетиках обнаружили N-метилэфедрон. Задержанный признался, что хотел сделать «закладки» и получить прибыль с их продажи.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Молодого человека заключили под стражу. Расследование продолжается. Подозреваемому может грозить срок лишения свободы до 20 лет.