В Самаре жители предложили соединить Центральную с «Кошелевым»

Строительство планируют начать в следующем году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре жители возразили на предложение власти о продлении улицы Демократической. Проект обозначили в Генплане.

Самарцы выступили с предложением на общественных слушаниях. При продлении Демократической, пострадают леса, работы затронут жизни пенсионеров. Пожилые люди лишатся тихого места, поэтому активные граждане предложили начать работу на магистрали Центральной. Если соединить ее с «Кошелев парком», путь займет 1,5 километра.

Мэрия планирует начать работы на магистрали в 2022 году. В проекте также обозначили строительство многоуровневых развязок на Красноглинском шоссе и в Крутых Ключах.