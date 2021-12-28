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Общество28 декабря 2021 4:37

В Самаре жители предложили соединить Центральную с «Кошелевым»

Власти пообещали начать работы на магистрали в 2022 году
Алена ПРОВКИНА
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Строительство планируют начать в следующем году

Строительство планируют начать в следующем году

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре жители возразили на предложение власти о продлении улицы Демократической. Проект обозначили в Генплане.

Самарцы выступили с предложением на общественных слушаниях. При продлении Демократической, пострадают леса, работы затронут жизни пенсионеров. Пожилые люди лишатся тихого места, поэтому активные граждане предложили начать работу на магистрали Центральной. Если соединить ее с «Кошелев парком», путь займет 1,5 километра.

Мэрия планирует начать работы на магистрали в 2022 году. В проекте также обозначили строительство многоуровневых развязок на Красноглинском шоссе и в Крутых Ключах.