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Происшествия28 декабря 2021 6:02

В Самарской области пожарные 8 часов тушили склад с горящим поролоном

Огнем была охвачена территория в 850 кв. м
Анастасия ФИЛАТОВА
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На месте пожара работали 98 человек и 37 единиц техники

На месте пожара работали 98 человек и 37 единиц техники

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В понедельник, 27 декабря 2021 года, в поселке Черноречье Волжского района произошел крупный пожар. На улице Кустарной загорелся склад с поролоном и текстилем. На его тушение ушло около восьми часов.

— Вызов на пульт дежурного поступил в 13:09. Пожарно-спасательные подразделения были направлены по повышенному рангу — Пожар № 2. В одноэтажной складском помещении горели поролон и текстильная продукция. Площадь пожара составила 850 кв. м, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На месте работали 98 человек и 37 единиц техники. Ликвидировать возгорание им удалось в 21:07. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Из-за чего начался пожар, пока не известно. Это предстоит установить специалистам.